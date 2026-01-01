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اليونان تستعد لإبرام أكبر صفقة تصدير عسكرية في تاريخ إسرائيل

الأحد 30 أغسطس 2026 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونان تستعد لإبرام أكبر صفقة تصدير عسكرية في تاريخ إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

توقع اليونان، اليوم الإثنين، صفقة عسكرية مع إسرائيل بقيمة 3.6 مليار دولار، للتزود بنظام دفاع جوي متعدد الطبقات، حسبما أفادت صحيفة "جيروسالم بوست".

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية الاتفاق الذي سيوقع في تل أبيب وتطلق عليه اليونان اسم "درع أخيل"، بأنه "أكبر صفقة تصدير عسكرية في تاريخ إسرائيل"، علما أن التفاوض على إتمامها استمر 3 سنوات.

وقالت إن اليونان ستستخدم أنظمة الدفاع الإسرائيلية ضد "التهديدات المحتملة من تركيا وإيران".

وسيوقع الاتفاق وفد يوناني مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، لشراء أنظمة دفاع جوي بقيمة 3.6 مليار دولار، وهو مبلغ يقل قليلا عن التقديرات السابقة.

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