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مظاهرة في برلين تطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل وإنهاء حرب غزة

الأحد 30 أغسطس 2026 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة في برلين تطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل وإنهاء حرب غزة



برلين /سما/

شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف فوري للدعم العسكري والمالي الألماني لإسرائيل وإنهاء الحرب على غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشارك في التظاهرة التي انطلقت في وقت سابق من اليوم السبت، مئات الأشخاص، وفق تقديرات المنظمين وسط انتشار أمني مكثف من جانب الشرطة، بحسب وكالة تاس.

وانطلقت التظاهرة من ساحة "بوتسدامر بلاتس"، واتجه المشاركون نحو ألكسندر بلاتس، إحدى الساحات المركزية في برلين.

وحمل المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات وملصقات مؤيدة لفلسطين، ورددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية، داعين السلطات الألمانية إلى وقف الدعم المالي والدبلوماسي للإجراءات الإسرائيلية، التي وصفها المشاركون بأنها "إبادة جماعية".

كما طالب المتظاهرون بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الدولية إليه دون عوائق، فضلا عن وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل وإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة.

ورددت خلال التظاهرة هتافات باللغتين الإنجليزية والألمانية. وسارت الفعالية بصورة سلمية، فيما تولى عدد كبير من أفراد الشرطة تأمين المشاركين، ورافقت المسيرة أعداد كبيرة من سيارات الشرطة، دون تسجيل حوادث خطيرة حتى الآن.

وتشهد ألمانيا بصورة دورية تظاهرات مؤيدة لفلسطين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

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