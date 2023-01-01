الاحتلال يواصل خروقاته .. استشهاد شاب بقصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

غزة / سما /

استشهد شاب فلسطيني، جراء قصف الاحتلال على محافظة خان يونس جنوب القطاع.

وافادت مصاد محلية باستشهاد المواطن "محمد شافعي ناصر الدين"، البالغ من العمر 21 عاماً، متأثراً بإصابته جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي القطاع، في حين أصيب شاب بالرصاص في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وشمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف في شمالي القطاع.

واستشهد أمس السبت 4 مواطنين وأصيب آخرون في غارات واعتداءات إسرائيلية على أرجاء متفرقة من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1315 شهداء، إضافة إلى 4361 مصابا، إلى جانب تسجيل 815 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,449 شهداء و174,472 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.