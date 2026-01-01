يائير نتنياهو يهاجم بن غفير: وزير لـ "تيك توك" يقود الائتلاف اليميني نحو الهاوية

القدس المحتلة / سما /

شن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهماً إياه بتعريض أغلبية اليمين للخطر وتحويل الشرطة إلى أداة يسارية.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية سياسية بالغة، إذ يُعرف عن يائير في الأوساط الإسرائيلية بأنه يعبر غالباً عن المواقف الحقيقية لوالده بنيامين نتنياهو.

وفي نص التغريدة التي نشرها، مساء اليوم السبت، وصف نتنياهو الابن تصريحات بن غفير ومواقفه بأنها "كذب وخداع"، متسائلاً عن الجهة التي توجهه وتقف خلفه.

وانتقد يائير بشدة رفض بن غفير تشكيل تحالف تقني (كتلة موحدة) مع حزب بتسلئيل سموتريتش وشخصيات يمينية أخرى مثل موشيه فيغلين وعوفر وينتر، محذراً من أن هذا التعنت يهدف فقط لتلبية مصالح ضيقة وسيؤدي إلى إهدار أصوات اليمين على أحزاب لن تتجاوز نسبة الحسم.

واعتبر أن خطر فقدان معسكر اليمين لأغلبية الـ61 مقعداً لا يعني بن غفير على الإطلاق.

وواصل يائير هجومه متهماً وزير الأمن القومي باللامبالاة تجاه إمكانية سقوط اليمين وتشكيل حكومة برئاسة يائير جولان وغادي آيزنكوت وبدعم من "الإخوان المسلمين".

وأضاف بسخرية لاذعة أن جلوس بن غفير في المعارضة لا يشكل مشكلة بالنسبة له، كونه سيكتفي هناك بإنتاج مقاطع فيديو على منصة "تيك توك".

وعلى الصعيد الأمني والداخلي، وجه نجل نتنياهو انتقادات قاسية لأداء بن غفير وقيادته للشرطة.

وقال إنه خلال أربع سنوات من توليه المنصب، تحولت الشرطة الإسرائيلية تحت قيادته إلى أداة سياسية يسارية تسمح بإغلاق الطرق ونشر الفوضى في الشوارع، مع تطبيق سياسة "فصل عنصري" وملاحقة ممنهجة ضد نشطاء اليمين.

وأشار إلى أن الشرطة أصبحت الأسوأ أداءً بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واستمرت في سجن أشخاص لثلاث سنوات بسبب مخالفات سياسية.

واختتم يائير هجومه باتهام بن غفير والشرطة الخاضعة لإمرته بدفن قضايا حساسة والتستر عليها، من بينها فضيحة المدعية العسكرية العامة السابقة، وما يُعرف بقضية "القوة 100"، متجاوزاً بذلك خطوطاً حمراء جديدة في العلاقة المتوترة أصلاً بين أقطاب الائتلاف الحكومي اليميني.