  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يائير نتنياهو يهاجم بن غفير: وزير لـ "تيك توك" يقود الائتلاف اليميني نحو الهاوية

الأحد 30 أغسطس 2026 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يائير نتنياهو يهاجم بن غفير: وزير لـ "تيك توك" يقود الائتلاف اليميني نحو الهاوية



القدس المحتلة / سما /

شن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهماً إياه بتعريض أغلبية اليمين للخطر وتحويل الشرطة إلى أداة يسارية.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية سياسية بالغة، إذ يُعرف عن يائير في الأوساط الإسرائيلية بأنه يعبر غالباً عن المواقف الحقيقية لوالده بنيامين نتنياهو.

وفي نص التغريدة التي نشرها، مساء اليوم السبت، وصف نتنياهو الابن تصريحات بن غفير ومواقفه بأنها "كذب وخداع"، متسائلاً عن الجهة التي توجهه وتقف خلفه.

وانتقد يائير بشدة رفض بن غفير تشكيل تحالف تقني (كتلة موحدة) مع حزب بتسلئيل سموتريتش وشخصيات يمينية أخرى مثل موشيه فيغلين وعوفر وينتر، محذراً من أن هذا التعنت يهدف فقط لتلبية مصالح ضيقة وسيؤدي إلى إهدار أصوات اليمين على أحزاب لن تتجاوز نسبة الحسم.

واعتبر أن خطر فقدان معسكر اليمين لأغلبية الـ61 مقعداً لا يعني بن غفير على الإطلاق.

وواصل يائير هجومه متهماً وزير الأمن القومي باللامبالاة تجاه إمكانية سقوط اليمين وتشكيل حكومة برئاسة يائير جولان وغادي آيزنكوت وبدعم من "الإخوان المسلمين".

وأضاف بسخرية لاذعة أن جلوس بن غفير في المعارضة لا يشكل مشكلة بالنسبة له، كونه سيكتفي هناك بإنتاج مقاطع فيديو على منصة "تيك توك".

وعلى الصعيد الأمني والداخلي، وجه نجل نتنياهو انتقادات قاسية لأداء بن غفير وقيادته للشرطة.

وقال إنه خلال أربع سنوات من توليه المنصب، تحولت الشرطة الإسرائيلية تحت قيادته إلى أداة سياسية يسارية تسمح بإغلاق الطرق ونشر الفوضى في الشوارع، مع تطبيق سياسة "فصل عنصري" وملاحقة ممنهجة ضد نشطاء اليمين.

وأشار إلى أن الشرطة أصبحت الأسوأ أداءً بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واستمرت في سجن أشخاص لثلاث سنوات بسبب مخالفات سياسية.

واختتم يائير هجومه باتهام بن غفير والشرطة الخاضعة لإمرته بدفن قضايا حساسة والتستر عليها، من بينها فضيحة المدعية العسكرية العامة السابقة، وما يُعرف بقضية "القوة 100"، متجاوزاً بذلك خطوطاً حمراء جديدة في العلاقة المتوترة أصلاً بين أقطاب الائتلاف الحكومي اليميني.

الأكثر قراءة اليوم

"سأفعل ذلك بشرط واحد".. قائد الجيش الأوغندي يفاجئ الجميع بمطلب شخصي قبل إرسال قوات إلى غزة

توقعات إسرائيلية مقلقة: تصعيد إيراني وشيك سيفجر المنطقة ..

"العطش يطرق أبواب غزة".. تعطل 60% من مولدات البلديات ينذر بكارثة مائية وشيكة

ماذا حدث ليائير نتنياهو في أمريكا؟ الشاباك يتحدث عن تهديد خطير وإجلاء عاجل

قصرة وجالود تحت النار.. نتنياهو وهرتسوغ ينددان باعتداءات المستوطنين

اسعار صرف العملات والمعادن

جدل في الولايات المتحدة بعد نشر دليل تعليمي يربط هجمات 11 سبتمبر بالسياسة الأمريكية ويوصي بقراءة رسالة بن لادن

الأخبار الرئيسية

اتهامات خطيرة لمجلس ترامب في غزة: إزالة الركام لطمس أدلة الحرب والجثامين تحت الأنقاض

مسؤول روسي يلوّح بضرب بريطانيا ويحذر من سيناريو الحرب العالمية الثالثة

توقعات إسرائيلية مقلقة: تصعيد إيراني وشيك سيفجر المنطقة ..

غزة: 5 شهداء وجرحى في غارتين إسرائيليتين إحداهما على مستشفى شهداء الأقصى

IMG_6424

"العطش يطرق أبواب غزة".. تعطل 60% من مولدات البلديات ينذر بكارثة مائية وشيكة