ماذا حدث ليائير نتنياهو في أمريكا؟ الشاباك يتحدث عن تهديد خطير وإجلاء عاجل

القدس المحتلة/سما/

أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مساء اليوم السبت، وجود تهديد حقيقي وكبير استهدف حياة يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال تواجده في الولايات المتحدة، مما دفع الأجهزة الأمنية لاتخاذ قرار بإجلائه بشكل عاجل وسري إلى إسرائيل.

وأوضح الشاباك أن طاقم الحراسة المرافق ليائير لم يكن كافياً للتعامل مع التهديد في الوقت الفعلي.

واستدعى هذا العجز الأمني تدخلاً فورياً من طاقمين أمنيين تابعين للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الذي كان قد هبط للتو في نيويورك.

وغادر الطاقمان، بقيادة ضابط كبير، موقع هرتسوغ على الفور للمساعدة في عملية تأمين وتهريب نجل نتنياهو وإيصاله إلى المطار، حيث غادر الأراضي الأمريكية عائداً إلى إسرائيل في الليلة ذاتها.

وتأتي هذه التأكيدات الإسرائيلية بعد تقرير نشرته شبكة "نيوزماكس" الأمريكية مطلع الأسبوع، كشف أن يائير نتنياهو كان هدفاً لمخطط اغتيال إيراني أثناء إقامته في جنوب فلوريدا.

ونقلت الشبكة عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية أن المخابرات الإسرائيلية اكتشفت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي خطة إيرانية لتصفيته في منطقة "هالانديل بيتش" بالقرب من ميامي.

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن عملاء إيرانيين تواجدوا بالفعل في المنطقة لمراقبة تحركات يائير ومكان إقامته.

وفي أعقاب ورود هذه المعلومات الاستخباراتية والتحذيرات، صدرت تعليمات أمنية صارمة لنجل نتنياهو بمغادرة الولايات المتحدة فوراً، حيث استقل طائرة عائداً إلى إسرائيل تاركاً أمتعته خلفه، ليستقر هناك منذ ذلك الحين.