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الخليل : اعتداءات متواصلة للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا

السبت 29 أغسطس 2026 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل : اعتداءات متواصلة للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا



الخليل /سما/

أفاد موثق الانتهاكات في مسافر يطا أسامة مخامرة، اليوم السبت، بتصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في عدد من مناطق مسافر يطا وجنوب السموع، شملت محاصرة مساكن والاعتداء على مواطنين وناشطين أجانب واقتحام منازل وإدخال المواشي إليها.

وقال مخامرة إن مستوطنين حاصروا عدداً من المساكن القريبة من البؤرة الاستيطانية في خلة الحمص جنوب يطا، ودمروا ممتلكات واعتدوا على المواطنين، إضافة إلى تعمدهم التعري الكامل والاستحمام في آبار المياه، في مشهد وصفه بالاستفزازي للسكان.

وأضاف أن هذه المشاهد تتكرر بشكل يومي، ليلاً ونهاراً.

وفي خربة أقواويس بمسافر يطا، أصيب ناشط أجنبي بالاختناق، بعد مهاجمته من قبل مستوطنين ورش غاز الفلفل في وجهه، أثناء قيامه بتوثيق اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين.

وفي منطقة إغوين جنوب السموع، اقتحم مستوطنون مسكن المواطن عبد المنعم الحوامدة، وأدخلوا مواشيهم إلى داخل المسكن، في مشهد استفزازي للعائلة.

كما أفاد مخامرة بأن مستوطنين احتجزوا ناشطاً أجنبياً في خربة أم الخير، واقتادوه إلى البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في الخربة، وفي وقت لاحق حضرت الشرطة الإسرائيلية وقامت باعتقال المتضامن.

وأشار مخامرة إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في ظل تكرار اعتداءات المستوطنين على سكان مسافر يطا وممتلكاتهم، ومحاولات التضييق عليهم ودفعهم إلى مغادرة مناطقهم.

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