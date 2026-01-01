استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة

غزة /سما/

استُشهد فلسطينيان وأُصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، جراء هجمات نفذتها طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مدينة غزة باستشهاد مواطن وإصابة آخرين إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت حي تل الهوى غرب المدينة.

وفي وسط القطاع، استُشهد المزارع حمودة فايق العطار بعد تعرضه لإطلاق نار من طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" أثناء عمله في أرضه الزراعية شرقي مدينة دير البلح. وتم نقل جثمانه إلى مستشفى شهداء الأقصى، في وقت شهدت فيه المنطقة توغلاً لآليات إسرائيلية ترافق مع إطلاق نار كثيف شرق قرية المصدر ومدينة دير البلح.

كما أُصيب عدد من المواطنين في غارة أخرى استهدفت خيمة قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، فيما تعاملت طواقم الدفاع المدني مع إصابة ناجمة عن استهداف تجمع للمواطنين في منطقة الأرض الطيبة غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق متعددة من قطاع غزة، حيث تعرضت الأطراف الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، تركز في محيط حيي التفاح والشجاعية. ويأتي ذلك في سياق تصعيد متواصل شهد، أمس، مقتل خمسة فلسطينيين في هجمات مماثلة.