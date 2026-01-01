  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة

السبت 29 أغسطس 2026 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة



غزة /سما/

استُشهد فلسطينيان وأُصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، جراء هجمات نفذتها طائرات مسيّرة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مدينة غزة باستشهاد مواطن وإصابة آخرين إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة استهدفت حي تل الهوى غرب المدينة.

وفي وسط القطاع، استُشهد المزارع حمودة فايق العطار بعد تعرضه لإطلاق نار من طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" أثناء عمله في أرضه الزراعية شرقي مدينة دير البلح. وتم نقل جثمانه إلى مستشفى شهداء الأقصى، في وقت شهدت فيه المنطقة توغلاً لآليات إسرائيلية ترافق مع إطلاق نار كثيف شرق قرية المصدر ومدينة دير البلح.

كما أُصيب عدد من المواطنين في غارة أخرى استهدفت خيمة قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، فيما تعاملت طواقم الدفاع المدني مع إصابة ناجمة عن استهداف تجمع للمواطنين في منطقة الأرض الطيبة غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مناطق متعددة من قطاع غزة، حيث تعرضت الأطراف الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، تركز في محيط حيي التفاح والشجاعية. ويأتي ذلك في سياق تصعيد متواصل شهد، أمس، مقتل خمسة فلسطينيين في هجمات مماثلة.

الأكثر قراءة اليوم

"سأفعل ذلك بشرط واحد".. قائد الجيش الأوغندي يفاجئ الجميع بمطلب شخصي قبل إرسال قوات إلى غزة

بعد ستة أشهر من الحرب.. إيران تنجو وتتمدد والشرق الأوسط يدفع الثمن

فرنسا تجلي 44 فلسطينياً من غزة.. بينهم علماء وفنانون يواجهون مخاطر متصاعدة

ملادينوف يدق ناقوس الخطر: الهدنة على حافة الانهيار وقوة الاستقرار تستعد لدخول غزة

بعد تهديدات نتنياهو.. رد إيراني صادم: النووي هو الحل لردع إسرائيل

حماس تتغير .. هاني المصري

ضربة جديدة لنتنياهو.. 59% من الإسرائيليين لا يريدونه في السلطة

الأخبار الرئيسية

IMG_6424

"العطش يطرق أبواب غزة".. تعطل 60% من مولدات البلديات ينذر بكارثة مائية وشيكة

"المرحلة القادمة لن تكون كما قبلها".. دحلان يوجه رسالة مهمة ويكشف رؤيته الوطنية الشاملة

IMG_6419

"سأفعل ذلك بشرط واحد".. قائد الجيش الأوغندي يفاجئ الجميع بمطلب شخصي قبل إرسال قوات إلى غزة

ضربة جديدة لنتنياهو.. 59% من الإسرائيليين لا يريدونه في السلطة

فرنسا تجلي 44 فلسطينياً من غزة.. بينهم علماء وفنانون يواجهون مخاطر متصاعدة