"العطش يطرق أبواب غزة".. تعطل 60% من مولدات البلديات ينذر بكارثة مائية وشيكة

غزة /سما/

نظمت بلديات شمال غزة، مؤتمرا صحفيا حول أزمة المياه التي يعاني منها شمال القطاع، وما يترتب عليها من معاناة إنسانية كبيرة للمواطنين، في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال المعدات وقطع الغيار والمواد الأساسية اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي.

وقال المهندس مازن النجار، رئيس بلدية جباليا النزلة، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي، إلى جانب المهندس علاء العطار، رئيس بلدية بيت لاهيا، إن حرب الإبادة الإسرائيلية طمست معالم مدن ومناطق واسعة في قطاع غزة، ولم تعد ملامح العديد منها موجودة، مشيرًا إلى رفح وبيت حانون وأم النصر والزهراء وأجزاء واسعة من جباليا وبيت لاهيا وخانيونس.

وأوضح النجار أن منطقة شمال غزة دخلت مرحلة العطش الشديد وفق المعايير الدولية، محذرًا من التداعيات الإنسانية والصحية الخطيرة لاستمرار أزمة المياه.

وأشار إلى أن نحو 60% من مولدات البلديات متعطلة، ما يعكس حجم الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة لاستمرار خدمات المياه والصرف الصحي.

وأكدت البلديات أن الحصار المفروض على شمال غزة أدى إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، نتيجة منع إدخال الآليات والمعدات اللازمة لفتح الشوارع وترحيل الركام وجمع النفايات، الأمر الذي ساهم في انتشار الأمراض والأوبئة والقوارض والحشرات.

كما أدى منع إدخال مضخات الصرف الصحي إلى تجمع كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وتشكّل مستنقعات، إلى جانب انتشار البعوض، فيما أدى منع إدخال المولدات وقطع غيارها إلى إعاقة تشغيل آبار ضخ المياه.

ولفتت البلديات إلى أن منع إدخال محطات تحلية المياه ساهم في تفاقم أزمة المياه وانتشار الأمراض المعوية، في حين تسبب منع إدخال الزيوت في شل حركة الشاحنات وتعطل واحتراق المولدات، ما انعكس بشكل مباشر على منظومتي المياه والصرف الصحي وقطاع الآليات.

كما أشارت إلى أن منع إدخال المواسير والمناهل والإسمنت يحول دون إجراء أعمال الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي، ويزيد من احتمالات انهيارها.

وفي السياق، استنكرت بلديات شمال غزة الاستهداف الإسرائيلي لمحطة تحلية الشيخ رضوان، معتبرة أن استهداف المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية يزيد من معاناة المواطنين ويعمّق أزمة المياه، ويهدد حياة مئات الآلاف من السكان.

وطالبت البلديات المجتمع الدولي والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها، والعمل على ضمان إدخال المعدات والآليات وقطع الغيار والوقود والزيوت والمواد اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، محذرة من أن استمرار الأزمة ينذر بتداعيات إنسانية وصحية خطيرة على سكان شمال قطاع غزة.