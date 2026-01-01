بنك فلسطين يدعم القطاع الصحي عبر التبرع بقيمة مليون دولار لدعم إنشاء مركز للسرطان في مستشفى جامعة النجاح

رام الله/سما/

أعلن بنك فلسطين عن تقديمه دعماً سخياً للقطاع الصحي في فلسطين عبر تبرعه بمبلغ مليون دولار أمريكي لإنشاء مركز السرطان في مستشفى جامعة النجاح الوطنية، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم المشاريع الوطنية النوعية التي تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية حديثة ومتخصصة للمرضى في فلسطين. وخاصة في الظروف الحالية.

ويأتي هذا الدعم في إطار رؤية بنك فلسطين للقيام بدوره كمؤسسة وطنية تتجاوز تقديم الخدمات المصرفية إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للمجتمع، والاستثمار في الإنسان، ودعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة الفلسطينيين ومستقبلهم، وفي مقدمتها الصحة والتعليم. مستمراُ في تخصيص نسبة تتجاوز الـ 5% من أرباحه السنوية لمشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية مع التركيز على قطاع الصحة نظراً لأهميته لخدمة مجتمعنا.

من جانبه، أعرب دولة أ. د. رامي حمد الله، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح، ورئيس مجلس أمناء مستشفى النجاح الوطني الجامعي عن تقديره لبنك فلسطين على هذا الدعم، مثمناً الشراكة التي تجمع الجامعة والبنك، وما تعكسه من نموذج للتعاون بين المؤسسات الوطنية في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز قطاعي التعليم والصحة.

وأكد أن دعم إنشاء مركز النجاح للسرطان يمثل إسهاماً مهماً في تطوير منظومة علاج الأورام في فلسطين، مشيراً إلى أن المركز سيشكل إضافة نوعية للقطاع الصحي، ويوفر إمكانات وخدمات متخصصة من شأنها خدمة المرضى وتعزيز قدرات مستشفى النجاح الجامعي في هذا المجال لخدمة المرضى في كافة جغرافية الوطن.

من جانبه، قال السيد محمود الشوا، مدير عام بنك فلسطين، إن مركز النجاح للسرطان يعد مشروعاً طبياً ووطنياً نوعياً، من شأنه أن يسهم في تطوير خدمات علاج السرطان، وتعزيز قدرات التشخيص والعلاج والرعاية المتخصصة، وتوفير خدمات متقدمة للمرضى وعائلاتهم، بما يعزز من قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في مجال علاج السرطان.

وِأشار الشوا إلى أن هذا التبرع يأتي انطلاقاً من إيمان البنك بأن الاستثمار في صحة الإنسان هو أحد أهم أشكال الاستثمار في مستقبل فلسطين، مؤكداً أن المؤسسات الوطنية تتحمل مسؤولية مشتركة في دعم المشاريع التي تحدث فرقاً حقيقياً ومستداماً في حياة الناس. معبراً عن إيمانه بأن بناء منظومة صحية قوية هو جزء أساسي من بناء مجتمع أكثر قدرة على الصمود والنهوض. ومن خلال دعم مركز النجاح للسرطان، نريد أن نكون جزءاً من مشروع يضع صحة الإنسان في مقدمة أولوياته، ويوفر للمرضى وعائلاتهم فرصة أكبر للحصول على رعاية متخصصة بالقرب من أماكن سكنهم، وفي بيئة طبية متقدمة."

وأشار إلى أن هذا التبرع يمثل امتداداً لنهج بنك فلسطين في دعم القطاع الصحي الفلسطيني وكافة المؤسسات الصحية، مؤكداً على مواصلة توجيه موارده وشراكاته نحو المبادرات التي تحمل أثراً طويل الأمد، وتسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية على تقديم خدمات نوعية للمجتمع.

ويأتي هذا التبرع امتداداً لعلاقة طويلة تجمع بنك فلسطين بجامعة النجاح الوطنية ومستشفى النجاح الجامعي، حيث سبق للبنك أن قدم دعماً للمساهمة في إنشاء المستشفى الجامعي، في تأكيد على أهمية الشراكات الوطنية طويلة الأمد في دعم المؤسسات الأكاديمية والصحية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

كما يواصل بنك فلسطين دعم مشاريع ومبادرات متخصصة في مجال علاج السرطان والوقاية منه، انطلاقاً من إيمانه بأهمية توسيع الوصول إلى الخدمات الصحية وتعزيز قدرات القطاع الصحي الفلسطيني. وقد شملت مساهماته السابقة دعم مشاريع وطنية في مجال علاج السرطان ومراكز متخصصة، إلى جانب حملات للتوعية والكشف المبكر.

ويؤكد بنك فلسطين أن دعمه لمركز النجاح للسرطان لا يمثل مساهمة في إنشاء مبنى أو تطوير مرفق طبي فحسب، بل هو استثمار في الإنسان وفي حقه بالحصول على رعاية صحية متخصصة، واستثمار في قدرة فلسطين على تطوير منظومة صحية أكثر تكاملاً واستدامة.