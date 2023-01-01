الصحة : ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,449

غزة /سما/

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,449 شهيدا و174,472 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية 10 شهداء (9 جدد وشهيد انتشال) بالإضافة إلى 18 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1,313 والمصابين إلى4,361، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا.

ولفتت إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم وانتشالهم.