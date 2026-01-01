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قرقاش: الحملات الإعلامية الموجهة ضد الإمارات يائسة وهدر للمال والجهد

السبت 29 أغسطس 2026 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش: الحملات الإعلامية الموجهة ضد الإمارات يائسة وهدر للمال والجهد



ابو ظبي/سما/

أشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة إلى أن هذه الحملات تعتمد على التشويه ونشر الإشاعات لمقاومة الإرادة الإماراتية ومكتسباتها.

واعتبر في منشور له على منصة "إكس" أن مواجهة النموذج التنموي الناجح تبقى مسألة مستحيلة لأصحاب هذه المحاولات، مؤكدا أن الفعل والإنجاز يتفوقان على ردود الفعل.

ووصف قرقاش هذه المحاولات بأنها إهدار للمال والجهد، مشددا على أن توجيه هذه الموارد نحو البناء والتنمية سيكون أنفع وأجدى.

وفي سياق متصل، لفت في منشور سابق له إلى أهمية الإعلام كأداة فاعلة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، إذ تشكل السردية الإعلامية عنصر من عناصر موازين الصراع.

وطالب بضرورة توخي المصداقية والتوازن، واعتماد إعلام منصف يدرك طبيعة بيئة المواجهة، ويصون وعي المتلقي ويحمي الحقيقة من أي توظيف أو تضليل.

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