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ضربة جديدة لنتنياهو.. 59% من الإسرائيليين لا يريدونه في السلطة

السبت 29 أغسطس 2026 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة جديدة لنتنياهو.. 59% من الإسرائيليين لا يريدونه في السلطة



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، نُشرت نتائجه مساء الجمعة عبر القناة 12 الإسرائيلية، فجوة قياسية في مسألة الملاءمة لمنصب رئيس الوزراء، حيث عبّر 59% من الإسرائيليين عن رفضهم لتولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة، في ظل تراجع واضح لكتلته السياسية قبل 60 يوماً من الانتخابات.

تراجع شعبية نتنياهو

أكد 59% من المستطلعة آراؤهم أنهم لا يريدون نتنياهو رئيساً للوزراء، مقابل نحو ثلث المشاركين فقط أيدوا بقاءه. وسجل الاستطلاع فجوة قياسية بلغت 27% لغير صالح نتنياهو في سؤال الملاءمة للمنصب.

توزيع الكتل السياسية

أظهرت النتائج أن نصف الناخبين (50%) سيصوتون لكتلة الأحزاب المعارضة لنتنياهو، في حين تراجعت قوة الكتلة المؤيدة لنتنياهو لتصل إلى 31% فقط.

اختراق حزب "فينتر"

في أول اختبار للخارطة السياسية بعد التطورات الأخيرة في معسكر اليمين، نجح الحزب الجديد بقيادة اللواء المتقاعد عوفر فينتر في تجاوز نسبة الحسم، حاصداً 4% من الأصوات (ما يعادل 6 مقاعد تقريباً).

في المقابل، فشلت ما تُسمى بـ"الكتلة الثالثة" (التي تضم أحزاب حيلي تروبر، وجلعاد أردان، وبيني غانتس) في تجاوز نسبة الحسم، رغم حصولها مجتمعة على 5% من الأصوات.

وزارة الأمن القومي

حول هوية الوزير القادم للأمن القومي، فضل 29% إيتمار بن غفير، مقابل 21% ليؤاف سيغالوفيتش.

وفي أوساط المجتمع العربي، حصل سيغالوفيتش على تأييد 45% (مقابل 0% لبن غفير)، في حين رأى 41% من العرب أن أياً منهما لا يصلح للمنصب.

أزمة جهاز التعليم

قبيل افتتاح العام الدراسي، منح 68% من الإسرائيليين تقييماً "سيئاً" لأداء جهاز التعليم (مقابل 25% منحوه تقييماً جيداً).

وانسحب هذا الاستياء على معسكر نتنياهو أيضاً، حيث قيّم 47% من ناخبيه أداء المدارس بالسيئ.

ويرى 50% من الجمهور أن حكومة برئاسة غادي آيزنكوت ستعالج أزمات التعليم بشكل أفضل، مقابل 25% فقط فضلوا نتنياهو.

وظهرت أرقام مطابقة تقريباً عند مقارنة نتنياهو بنفتالي بينيت.

وعبّر 63% من المشاركين عن رفضهم لاستمرار يوآف كيش في منصب وزير التعليم في الحكومة المقبلة (مقابل 12% فقط أيدوا بقاءه).

وبرزت معارضة قوية لكيش داخل معسكر نتنياهو نفسه، حيث رفض 40% من ناخبي اليمين استمراره في منصبه.

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