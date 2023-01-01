غارات نارية متواصلة.. المروحيات الإسرائيلية تقصف شرق غزة والزوارق تطارد الصيادين

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 325 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد خمسة مواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واغتال جيش الاحتلال القائد الميداني بكتائب القسام هاني المظلوم واصيب ثلاثة مواطنين باستهداف خيمة في منطقة المشاهرة بشارع النفق شرق مدينة غزة.

كما اغتال جيش الاحتلال المواطن حسن زيدان الديري باستهداف دراجة هوائية يستقلها بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأصيب ثلاثة مواطنين عصر الجمعة بينهم طفلة جراء إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي مدينة حمد شمالي خانيونس.

وصباح الجمعة استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة اثر تعرضهم للقصف شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقل الشهداء الى مشفى ناصر بخان يونس أشلاء وهم: لافي فايز لافي عابدين 42 عاما ، شقيقه تيسير فايز لافي عابدين 28 عاما وعبد الحميد محمد عبد عابدين 42 عاما.

وفجر اليوم أطلق الطيران المروحي النار شمال شرق مدينة غزة وشمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف على منطقة بطن السمين بخان يونس جنوب القطاع، كما أطلقت الزوارق الحربية النار في عرض بحر غزة.

الاحصائيات

منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1303 شهداء، إضافة إلى 4336 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 814 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73438 شهيدا و174447 مصابا.