فرنسا تجلي 44 فلسطينياً من غزة.. بينهم علماء وفنانون يواجهون مخاطر متصاعدة

باريس/سما/

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" مساء الجمعة، بأن فرنسا أجلت هذا الأسبوع 44 فلسطينيا من قطاع غزة ، بينهم علماء وفنانون مهدّدون وأشخاص مخوّلون الاستفادة من برنامج الاستقبال في حالات الطوارئ.

وقال المصدر "في إطار عملية نفّذت في 24 آب/أغسطس، أجلت فرنسا 44 شخصا من غزة حازوا منحا من الحكومة الفرنسية أو خوّلوا الاستفادة من برنامج PAUSE".

وقد ضافرت فرنسا الجهود "منذ اندلاع النزاع... لحماية مواطنينا وأسرهم وموظفّي المعهد الفرنسي في غزة والمستفيدين من برامج الامتياز، في إطار عمليات إجلاء بالغة التعقيد"، بحسب المصدر عينه.

ومنذ 2017، يدعم برنامج "PAUSE" الذي أطلقه المعهد التعليمي والبحثي المرموق كوليج دو فرانس استقبال العلماء والفنانين المهدّدين حول العالم في حالات الطوارئ.

وفي كانون الثاني/يناير، أكّد وزير الخارجية جان-نويل بارو تعليق فرنسا تسجّل الغزيين في البرنامج لأسباب لوجستية.

وهو أشار وقتذاك إلى أن "50 مستفيدا من البرنامج وأسرهم" استقبلوا في فرنسا بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واندلاع الحرب في غزة.

وفي مطلع تموز/يوليو، أحال نحو 20 فسلطينيا بدعم من منظمات القضية إلى مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة إدارية فرنسية، طالبين منه حضّ الحكومة الفرنسية على استئناف دراسة طلبات المرشّحين المقيمين في غزة وإعادة النظر في طلبات تأشيرات الدخول.

ولم يصدر بعد مجلس الدولة قراره في هذا الشأن، بحسب ما قالت لوكالة فرانس برس المحامية لين هايغار التي تعمل على هذه القضيّة، مشيرة إلى أن 73 مستفيدا من برنامج "PAUSE" ما زالوا في غزة.