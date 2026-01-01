رغم الاعتراض القطري.. فولكس فاغن ورافائيل الإسرائيلية تتجهان لإنتاج «القبة الحديدية» في أوروبا

وكالات /سما/

تتجه شركتا فولكس فاغن الألمانية ورافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع لتوقيع اتفاق لإنتاج معدات عسكرية في مدينة أوسنابروك الألمانية، بعد أن هدد اعتراض المساهم القطري بإفشال الخطة.

وفقًا لتقرير وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر، فقد تم الوصول إلى المرحلة النهائية في المحادثات الجارية لاستحواذ شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة الإسرائيلية على مصنع فولكس فاغن في أوسنابروك بألمانيا، وأشار التقرير إلى أن الطرفين قد يتوصلان إلى اتفاق رسمي في الأسابيع المقبلة، مع الإشارة إلى أن المحادثات لا تزال جارية ولم يتم حسم الشراكة النهائية بعد.

ووفقا لمصادر مطلعة، قد يحسم الاتفاق في الأسابيع المقبلة، مع الإشارة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية ولم تبرم بعد.

ويتضمن المشروع تصنيع معدات دعم لنظام "القبة الحديدية" الدفاعي، من بينها شاحنات ثقيلة لنقل الصواريخ والقاذفات، وهو ما كان قد لاقى معارضة من "هيئة قطر للاستثمار" التي تملك حصة تزيد على 10% من فولكس فاغن.

ولتجاوز هذا العقبة، يدرس خيار يتمثل بنقل ملكية جزء من المصنع إلى ولاية ساكسونيا السفلى، على أن تشكل الأخيرة مشروعا مشتركا مع رافائيل، بحيث لا تتعاون فولكس فاغن مباشرة مع الطرف الإسرائيلي، مما يلبي تحفظات الصندوق السيادي القطري.

وتأتي هذه الصفقة في توقيت حساس، إذ تسعى فولكس فاغن لخفض مليارات اليورو من نفقاتها وسط تحديات ارتفاع الأجور، وضعف الطاقت الإنتاجية، واشتداد المنافسة الصينية، في وقت يرفض فيه ممثلو العمال إغلاق أي مصنع.

ويعد مصنع أوسنابروك من أكثر المصانع تضررا، خاصة مع توقف إنتاج آخر طراز فيه العام المقبل.

من ناحية أخرى، تكتسب الصفقة أهمية إضافية مع تناقص المخزون العالمي من أنظمة الدفاع الجوي، مما قد يزيد الطلب على منظومة "القبة الحديدية" رغم أن ألمانيا لا تستخدمها حاليا، وتعتمد بدلا من ذلك على أنظمة أخرى مثل "آرو 3" و"باتريوت".

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الصفقة قد يفتح الباب أمام فولكس فاغن لتكرار النموذج في مصانعها الأخرى غير المستغلة بالكامل، كخطوة للحفاظ على الوظائف وتجنب الإغلاق، وذلك قبل اجتماع مجلس الإشراف المقرر في الرابع من سبتمبر المقبل.