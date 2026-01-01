طقس فلسطين : أجواء شديدة الحرارة اليوم ومنخفض جوي وأمطار متوقعة الليلة وغدا

رام الله/سما/

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يستمر اليوم السبت حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، فيما يتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة تأثر البلاد بمنخفض جوي وتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى حوالي 50 كم/ ساعة، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويحتمل تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها إلى حوالي 50 كم/ ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين، يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وكذلك من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

كما حذرت المواطنين اعتبارا من مساء اليوم وخلال يوم غد، من خطر شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 50 كم/ ساعة، ومن خطر تزحلق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد تساقط أمطار، إضافة إلى خطر ارتفاع موج البحر.