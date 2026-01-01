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ملادينوف يدق ناقوس الخطر: الهدنة على حافة الانهيار وقوة الاستقرار تستعد لدخول غزة

الجمعة 28 أغسطس 2026 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف يدق ناقوس الخطر: الهدنة على حافة الانهيار وقوة الاستقرار تستعد لدخول غزة



رام الله /سما/

حذّر الممثل الرئيسي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، مساء اليوم، من أن عدم الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها قد يؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب تقارير في وسائل الإعلام العربية، أكد ملادينوف أن تحذيره موجّه إلى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشدداً على أن العودة إلى الحرب ستكون كارثية.

وقال إن آلية عمل وقوة انتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة ومواقع تمركزها قد حُددت، وإن طلائع القوة من المتوقع أن تصل إلى القطاع قريباً. وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المغرب للمشاركة في القوة، فيما لن تشارك تركيا فيها.

وأشار ملادينوف إلى تلقي تعهدات بقيمة 7 مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، لافتاً إلى أن قطر ومصر وتركيا لعبت أدواراً مهمة في التوصل إلى الاتفاق مع حركة حماس.

وأضاف أن مفاوضات تجري أيضاً مع إسرائيل لزيادة حجم المساعدات الداخلة إلى قطاع غزة، فيما يأمل «مجلس السلام» أن تبدأ اللجنة الوطنية ممارسة مهامها في القطاع قريباً.

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