مسؤولون أمريكيون : إيران فقدت جزءا كبيرا من سيطرتها على مضيق هرمز

وكالات /سما/

ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران فقدت جزءًا كبيرًا من قدرتها على التحكم في حركة الملاحة داخل مضيق هرمز، في وقت بات فيه الجيش الأمريكي يسيطر فعليًا على معظم مناطق المضيق، وفقًا للمسؤولين.

وقال مسؤول أمريكي للموقع إن قدرة إيران على استهداف السفن التي تعبر مضيق هرمز بدقة أصبحت محدودة، مشيرًا إلى أن الهجمات الإيرانية أصابت نحو 2% فقط من السفن التي عبرت المضيق خلال الشهر الماضي.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، تمكنت القوات من إزالة أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الجنوبي في مضيق هرمز.

وأوضح المسؤولون أن 11 جسمًا فقط من بين هذه الأجسام تبين أنها ألغام فعلية، فيما زُرع عدد قليل منها بصورة صحيحة، الأمر الذي قلل، وفق روايتهم، من قدرتها على تهديد حركة الملاحة.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة حققت ما وصفوه بأنه «إنجاز كبير في مضيق هرمز»، في إشارة إلى استعادة قدر أكبر من حرية الحركة في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية.

وأشار المسؤولون إلى أن ما بين 20 و30 ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز كل ليلة خلال الأسابيع الماضية، وكانت تحمل في مجموعها ما يتراوح بين 9 و10 ملايين برميل من النفط.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره كميات ضخمة من صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة داخله ذا تأثير محتمل على إمدادات الطاقة الدولية.

ووفقًا لما أورده «أكسيوس»، تسعى الولايات المتحدة إلى توسيع المجرى الملاحي الرئيسي في المضيق بحلول منتصف سبتمبر المقبل، بما يسمح بعبور ما يصل إلى 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.

وفي تطور سياسي موازٍ، نقل الموقع عن مصدرين إقليميين قولهما إن إيران أبدت اهتمامًا متجددًا بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

ولم يقدم التقرير تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المفاوضات المحتملة أو الأطراف التي قد تشارك فيها، إلا أن الإشارة إلى استعداد إيراني للعودة إلى المسار الدبلوماسي تأتي بالتزامن مع التطورات العسكرية والملاحية في مضيق هرمز.

وتبقى قدرة الولايات المتحدة على توسيع حركة الملاحة في المضيق، ومدى استمرار إيران في السماح بمرور السفن، من أبرز العوامل التي ستحدد مستقبل حركة التجارة والطاقة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي خلال الفترة المقبلة.