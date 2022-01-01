الليكود يهاجم بن غفير: قرارك بتفريق أصوات اليمين "يتوّج حكومة يسارية"

القدس المحتلة/سما/

هاجم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، واتهمه بـ"تتويج حكومة يسارية"، بسبب رفضه خوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش.

وقال الليكود في بيان شديد اللهجة: "بقراره حرق عشرات آلاف الأصوات اليمينية وعدم توحيد الصفوف مع سموتريتش، قرر بن غفير اليوم تتويج حكومة يسارية برئاسة غادي آيزنكوت، وأفيغدور ليبرمان، ويائير غولان، والأحزاب العربية".

وأضاف الحزب أن خوض بن غفير الانتخابات إلى جانب سموتريتش من شأنه أن يتيح للحكومة الحالية مواصلة ما وصفه بـ"الزخم التاريخي في الاستيطان في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية.

وسرد الليكود ما اعتبرها إنجازات للحكومة الائتلافية، من بينها "إنقاذ إسرائيل من الدمار النووي على يد إيران"، وقتل عدد من قادة الفصائل الفلسطينية والجهات التي وصفها بـ"الإرهابية" خلال الحروب التي اندلعت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتتولى الحكومة الحالية مهامها منذ نهاية عام 2022.

وتساءل الليكود: "أم أن بن غفير، بدافع اعتبارات سياسية، سيحرق أصوات اليمين من أجل تتويج حكومة يسارية، تمامًا كما حدث عام 1992، عندما حصلنا على أوسلو؟"، في إشارة إلى اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين، التي عارضها نتنياهو بشدة عندما كان سياسيًا، بينما كان بن غفير ناشطًا يمينيًا متطرفًا معارضًا لها.

وحذر الحزب من أنه في حال تمكن المعسكر المناهض لنتنياهو من تشكيل الحكومة، فإنه سيعمل على إقامة دولة فلسطينية، والخضوع للضغوط الدولية، وإضعاف الجيش الإسرائيلي، وإغلاق القناة 14 اليمينية، و"تدمير كل ما بنيناه".

وخاطب الليكود بن غفير قائلًا: "سيُخلون منزلك يا إيتمار"، في إشارة إلى إقامته في مستوطنة كريات أربع قرب الخليل.

وختم الحزب بيانه بمطالبة بن غفير بالتراجع عن موقفه، قائلًا: "بن غفير، تجاوز غرورك الشخصي. أظهر النضج والمسؤولية. توحّد من أجل اليمين، ومن أجل أرض إسرائيل".

وجاء بيان الليكود بعد أن دعا نتنياهو، صباح اليوم، بن غفير وسموتريتش علنًا إلى عقد اجتماع لبحث إمكانية خوض الانتخابات بقائمة موحدة.

ورد حزب "عوتسما يهوديت" سريعًا، مؤكدًا أن قراره عدم خوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع سموتريتش نهائي، وأنه "لن يتغير تحت أي ظرف".عنوان مقترح.