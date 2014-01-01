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سرّ بقي طي الكتمان.. رئيس الشاباك السابق رونين بار تواصل مباشرة مع غازي حمد خلال الحرب

الجمعة 28 أغسطس 2026 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرّ بقي طي الكتمان.. رئيس الشاباك السابق رونين بار تواصل مباشرة مع غازي حمد خلال الحرب



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية عن وجود قناة اتصال سرية ومباشرة جرت خلال الحرب بين رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق رونين بار والقيادي في حركة حماس غازي حمد، بهدف مناقشة ملفات عالقة وخلافية مرتبطة بمفاوضات الإفراج عن الأسرى.

ووفقاً للتقرير، تمت هذه الاتصالات بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادي البارز في حماس خليل الحية، حيث شهدت عدة مكالمات هاتفية بين الطرفين. ورغم أن هذه المحادثات لم تفضِ بشكل مباشر إلى الاتفاق النهائي، فإنها شكّلت جزءاً من مسار الاتصالات الذي سبق التوصل إلى تفاهمات بوساطة دولية.

وفي خطوة وُصفت بالاستثنائية، سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية مؤخراً بنشر تفاصيل هذه الاتصالات المباشرة لأول مرة.

وفي السياق ذاته، أشار الصحفي الإسرائيلي بن كسبيت إلى أن غازي حمد سبق أن أجرى اتصالات مشابهة خلال حرب عام 2014 مع رجل الأعمال شلومو فوغل، الذي عمل آنذاك مبعوثاً غير رسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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