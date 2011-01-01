  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة ملك النرويج هارالد الخامس ..

الجمعة 28 أغسطس 2026 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة ملك النرويج هارالد الخامس ..



توفي ملك النرويج هارالد الخامس، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد أيام من دخوله المستشفى لتلقي علاج من حالة دموية نادرة.

 

وأعلن القصر الملكي في أوسلو أن الملك رحل بسلام الساعة 06:35 صباحا بالتوقيت المحلي، في المستشفى الوطني بالعاصمة.

وشهدت الساعات التي سبقت الوفاة زيارة أفراد العائلة المالكة للملك، فيما توافد النرويجيون على إلقاء الزهور أمام القصر تعبيرا عن حبهم له.

ويعد هارالد أول ملك نرويجي يولد في النرويج منذ القرن الرابع عشر، وقد اعتلى العرش قبل 35 عاما، تاركا إرثا من التحديث والتقارب مع الشعب، إذ كسر التقاليد بالزواج من عامة الناس، وساهم في توحيد النرويجيين في أصعب الأزمات، خصوصا بعد هجمات أوسلو وأوتوييا عام 2011، حين ناشدهم ألّا يستسلموا للخوف.

وسيخلفه على العرش ابنه الأمير هاكون، فيما يصفه المراقبون بـ"ملك الشعب" و"جد الأمة"، نظرا لتواضعه وقربه من المواطنين.

وخلال فترة حكمه، جعل الملك هارالد النظام الملكي أكثر شفافية في الملفين المالي والصحي، وفقا للمؤرخ والمراسل الملكي أولي-يورغن شولسرود-هانسن.

أما في السنوات الأخيرة، فقد واجهت العائلة المالكة تحديات صحية وفضائح، أبرزها ارتباط ولية العهد ميت-ماريت بالمعتدي الجنسي الراحل جيفري إبستين، وإدانة ابنها ماريوس بورغ هويبي بالاغتصاب، التي كان لها تأثير واضح على شعبية النظام الملكي، التي تراجعت وفق استطلاعات الرأي إلى 54%.

يذكر أن الملك الراحل، الذي ولد في 21 فبراير 1937، عاش طفولة مضطربة إبّان الحرب العالمية الثانية، حيث فر مع عائلته إلى السويد ثم الولايات المتحدة، وعاد إلى النرويج بعد انتهاء الحرب. وقد برز كرياضي ماهر، إذ مثل النرويج في الأولمبياد ثلاث مرات، وناشطا بيئيا أسس الفرع النرويجي للصندوق العالمي للطبيعة.

الأكثر قراءة اليوم

مفاجأة مدوية.. موقع عبري يكشف مفاوضات مباشرة وسرية بين نتنياهو وحماس

إسرائيل: اغتيال اثنين من وحدة النخبة التابعة للقسام أحدهما من مرافقي السنوار

استعدادات أمنية إسرائيلية لتعجيل فتح معبر "إيرز" لإدخال البضائع فقط

انهيار اليمين ..نتنياهو يحذّر من «كارثة» ويدعو سموتريتش وبن غفير إلى الوحدة

طهران لواشنطن: أي خطأ استراتيجي سيقابل بإجراء تاريخي غير مسبوق

مخاوف إسرائيل من توسع المواجهة مع تركيا في سوريا : دخول باكستان النووية في المعركة ..

إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في هرمز وإخماد حريق على متنها

الأخبار الرئيسية

IMG_6404

سرّ بقي طي الكتمان.. رئيس الشاباك السابق رونين بار تواصل مباشرة مع غازي حمد خلال الحرب

تصعيد خطير في غزة.. 4 شهداء وتهديدات إسرائيلية بتكثيف الاغتيالات

كابوس نتنياهو يقترب.. وينتر يقلب الطاولة والأحزاب العربية تحصد 13 مقعدًا

رضائي: نهاية إسرائيل تقترب.. ونتنياهو إلى "الجحيم"

إسرائيل أمام أزمة أمنية كبرى.. قادة الجيش: سنفقد قدرتنا على المواجهة" والانهيار القادم بعد عام ..