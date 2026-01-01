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قيادة فتح تبحث مع كوادر شمال الخليل الاستعدادات للانتخابات المرتقبة

الجمعة 28 أغسطس 2026 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادة فتح تبحث مع كوادر شمال الخليل الاستعدادات للانتخابات المرتقبة



الخليل /سما/

نظمت حركة فتح – إقليم شمال الخليل اجتماعاً تنظيمياً حاشداً، بحضور عضو اللجنة المركزية للحركة والمشرف على الانتخابات في محافظة الخليل ماجد فرج «أبو بشار»، وعضوي اللجنة المركزية عدنان غيث وأحمد أبو هولي، إلى جانب عباس زكي، وفهمي الزعارير أمين سر المجلس الوطني، وعدد من أعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم، ومحافظ الخليل وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء البلديات ومديري المؤسسات المدنية، وحشد من كوادر وكادرات الحركة في شمال الخليل.

واستُهل الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم، والوقوف للسلام الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، فيما رحب أمين سر الإقليم وعضو المجلس الثوري هاني جعارة بالحضور.

وتناول ماجد فرج خلال الاجتماع الوضع التنظيمي العام لحركة فتح، إلى جانب التطورات السياسية والميدانية والتحديات التي تواجه الحركة، مؤكداً جاهزيتها لخوض الاستحقاق الانتخابي المرتقب، ومشيراً إلى أن الحركة ستخوض الانتخابات بقائمة موحدة.

من جانبه، بحث خالد دودين الوضع الأمني في محافظة الخليل، مؤكداً جاهزية المحافظة والأجهزة الأمنية لتوفير الأمن وتأمين العملية الانتخابية.

واختُتم الاجتماع بالاستماع إلى مداخلات وملاحظات كوادر حركة فتح في شمال الخليل، في إطار تعزيز الجاهزية التنظيمية والاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل.

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