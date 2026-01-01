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تصعيد جديد.. إسرائيل تلوّح بطرد بريطانيا من كريات جات والأخيرة تحذر من العواقب

الجمعة 28 أغسطس 2026 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد جديد.. إسرائيل تلوّح بطرد بريطانيا من كريات جات والأخيرة تحذر من العواقب



القدس المحتلة/سما/

تدرس إسرائيل طرد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) في كريات غات وسط اسرائيل، وهو المركز الذي تقوده الولايات المتحدة لمتابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة، وفق ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ونقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب التقارير، فإن الحكومة الإسرائيلية ناقشت خلال الأسابيع الأخيرة إمكانية إخراج بريطانيا من المركز، في خطوة يُنظر إليها على أنها رد على الانتقادات البريطانية لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو، ولا سيما تجاه الضفة الغربية.

كما جرى تداول إمكانية اتخاذ خطوات مشابهة بحق ممثلين من إيطاليا وألمانيا، إلا أن مسؤولًا سياسيًا إسرائيليًا نفى وجود نية لاستبعاد الدولتين، ووصف التقارير بهذا الشأن بأنها "أخبار كاذبة".

ويأتي ذلك بعد خطوات إسرائيلية سابقة ضد دول أوروبية؛ إذ سبق أن أُبعد ممثلو إسبانيا من المركز، كما اتخذت إسرائيل مؤخرًا قرارًا بإبعاد ممثلي هولندا، على خلفية مواقف وإجراءات اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية معادية لها.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، تعليقًا على تقارير تفيد بأن إسرائيل تدرس طرد ممثلي المملكة من مركز التنسيق المدني-العسكري في كريات غات (CMCC)، إن "بريطانيا ملتزمة بتنفيذ خطة النقاط العشرين في غزة، وتؤدي بالفعل دورها في تحسين الوضع على الأرض. وإن إبعاد بريطانيا أو أي شركاء آخرين سيضر بهذه الجهود المشتركة.

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