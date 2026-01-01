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تصعيد خطير في غزة.. 4 شهداء وتهديدات إسرائيلية بتكثيف الاغتيالات

الجمعة 28 أغسطس 2026 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد خطير في غزة.. 4 شهداء وتهديدات إسرائيلية بتكثيف الاغتيالات



غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 324 في مختلف مناطق قطاع غزة .
وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية الى استشهاد اربعة مواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.
واغتالت طائرات الاحتلال المواطن ابراهيم البس من سكان مخيم جباليا باستهداف خيمته غرب مدينة غزة.
وأدت عملية الاغتيال الى اصابة اثنين من المواطنين.
واستشهد المواطن حمدي أحمد حامد كحيل 45 عاما اثر استهدافه بشارع الثلاثيني بمدينة غزة.
وكان الشهيد يستقل دراجة هوائية عندما مزقته صواريخ الاحتلال إلى أشلاء.
واغتال جيش الاحتلال المواطن عزام رفعت العبادلة واصيب ثلاثة اخرين باستهداف خيمة بمواصي القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد المواطن بلال الريكاعي واصيب ثلاثة مواطنين باستهداف سطح منزل الشهيد بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وكان رئيس أركان جيش الاحتلال أعلن انه أصدر اوامره برفع وتيرة الاغتيالات بقطاع غزة.
الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ١٣٠٣ شهيد إضافة إلى ٤٣٣٦ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٨١٤ شهيد.
وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٣٤٣٨ شهيد ١٧٤٤٤٧ مصاب.

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