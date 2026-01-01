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كابوس نتنياهو يقترب.. وينتر يقلب الطاولة والأحزاب العربية تحصد 13 مقعدًا

الجمعة 28 أغسطس 2026 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كابوس نتنياهو يقترب.. وينتر يقلب الطاولة والأحزاب العربية تحصد 13 مقعدًا



القدس المحتلة/سما/

كشف استطلاع رأي جديد أن كابوس نتنياهو يتحول إلى حقيقة.

يشير الاستطلاع إلى أن دخول عوفر وينتر الرسمي إلى الساحة إلى جانب توحيد ثلاثة أحزاب عربية يتسبب في تقلبات في الخريطة السياسية.

بحسب البيانات، سيحصل حزب "عماخ يسرائيل" بقيادة عوفر وينتر على 5 مقاعد، لكن دخوله سيُحدث تعقيدات داخلية في كتلة الائتلاف. أما الحزب الصهيوني بقيادة بتسلئيل سموتريتش، فسيتراجع إلى ما دون نسبة الحسم الانتخابية، ليحصل على 3% فقط.

يُظهر الاستطلاع أن كتلة الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو ، بدون وينتر، تمتلك 43 مقعدا، بينما تصل إلى 48 مقعدا بانضمامه إليها. 

في المقابل، تراجعت كتلة المعارضة بمقعد واحد، لتصل إلى 59 مقعدا.

وفي الوقت نفسه، يمنح التحالف الثلاثي بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعدالة، والحركة والدعوة، والبلد، 8 مقاعد، ومع إضافة 5 مقاعد لحزب الموحدة بقيادة منصور عباس، تصل الأحزاب العربية إلى 13 مقعداً.

توزيع المقاعد في الاستطلاع: يشار!: 25. الليكود : 20. معًا : 15. الديمقراطيون : 10. إسرائيل بيتنا : 9. عوتسما يهوديت : 8. يهدوت هتوراة : 8. حداش - تعال بلد : 8. شاس : 7. عماخ يسرائيل (الشتاء): 5. الموحده : 5.

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