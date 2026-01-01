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موسكو تتحدى ترامب : سنعمل مع إيران ودول أخرى لإسقاط سياسة العقوبات الغربية

الجمعة 28 أغسطس 2026 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تتحدى ترامب : سنعمل مع إيران ودول أخرى لإسقاط سياسة العقوبات الغربية



موسكو/وكالات /

أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا ستعمل مع إيران ودول أخرى على إسقاط سياسة العقوبات الغربية التي تحولت إلى "أداة لمعاقبة الدول غير المرغوب فيها".

 

وقالت إن موسكو ترفض بشكل قاطع الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن روسيا ستعمل مع إيران والدول الأخرى على تنسيق الجهود لمواجهة أي مبادرات غير قانونية جديدة في هذا المجال "لإخراج الضغوط العقابية من النظام الدولي التي أصبحت أداة للانتقام من الدول التي لا تروق للغرب.

وفي 20 أغسطس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء "عملية إنزال اقتصادي" ضد إيران ستحمل طابعا غير مسبوق.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات ستستهدف إيران وأي دولة تدعمها، وتعهد بتضييق الخناق وقطع كافة مصادر تمويل السلطات الإيرانية.

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