طقس فلسطين : أجواء جافة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو غائما إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الصباح الباكر يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي ساعات ما بعد الظهر تضعف فرصة هطول الأمطار وتميل الاجواء إلى الاستقرار، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 50 كم / ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين المقبل: يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساء، وخطر اشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، كذلك من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. كما تحذر من شدة سرعة الرياح اعتبارا من مساء يوم السبت ويوم الأحد.