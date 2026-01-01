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ترامب مجدداً : مضيق هرمز "أرض أمريكية"

الجمعة 28 أغسطس 2026 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب مجدداً : مضيق هرمز "أرض أمريكية"



وكالات / سما/

يتواصل السجال بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، في ظل تصريحات ومواقف متبادلة تتعلق بأهمية الممر البحري الاستراتيجي واستمرار حركة تصدير النفط عبره.

وفي هذا السياق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" خريطة تضم مناطق وجزراً مرتبطة بالولايات المتحدة، وأدرج ضمنها مضيق هرمز مع وصفه بأنه "أرض أمريكية جديدة". كما سبق لترامب أن نشر صورة لمنطقة الخليج يظهر فيها المضيق مصحوباً بالوصف ذاته.

وتشير ملاحظات متابعين إلى أن الخريطة اتخذت طابعاً رمزياً أو ساخراً، إذ تضمنت كيانات لا تُعد أراضي أمريكية من الناحية القانونية، مثل ولايات ميكرونيسيا وجزر مارشال، وهما دولتان مستقلتان ترتبطان بواشنطن باتفاقيات ارتباط حر، إضافة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن التي تتمتع بوضع إداري خاص.

من جانبه، رد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للجيش الإيراني، المقدم إبراهيم ذو الفقاري، عبر منصة "إكس" بعد أقل من ساعة من منشور ترامب. وأكد في الجزء الأول من بيانه أن إيران تواصل تصدير نفطها رغم ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي، مشيراً إلى أن المصافي الصينية لا تزال تستورد نحو 1.2 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني. كما أوضح أن الولايات المتحدة لم تفرض حتى الآن عقوبات على المصافي والبنوك الصينية التي تسهم في تسهيل هذه التجارة.

وفي منشور آخر، شدد ذو الفقاري على أن السبيل الوحيد أمام واشنطن يتمثل في احترام إرادة الشعب الإيراني، وقبول الشروط التي تطرحها طهران، والالتزام بتعهداتها.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في 24 أغسطس الجاري أن الولايات المتحدة تمضي نحو تشديد العقوبات الأحادية على إيران بهدف تقليص مواردها المالية، مؤكداً استعداد واشنطن لفرض عقوبات ثانوية على الدول التي لا تلتزم بالإجراءات الجديدة المتعلقة بإيران.

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