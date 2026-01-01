باكستان تعلن تحالفًا عسكريًا جديدًا مع دولة عربية

وكالات /سما/

أعلنت الكويت وباكستان الخميس توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الأمني والعسكري، في خطوة تعكس توسع التعاون الدفاعي بين إسلام آباد ودول المنطقة.

وبحسب الإعلان الرسمي، تشمل الاتفاقية مجالات واسعة، أبرزها التدريب والتأهيل العسكري، التعاون بين القوات المسلحة، الدعم اللوجستي، تبادل الخبراء والعسكريين والفنيين، الاستخبارات العسكرية، أنظمة الاتصالات والمعلومات، والتعاون في الصناعات الدفاعية والعسكرية.

كما تتضمن الاتفاقية تعاونًا في المجالات العلمية والتكنولوجية، إلى جانب أنشطة مشتركة ثقافية ورياضية واجتماعية.

ويأتي الاتفاق بعد فترة قصيرة من توقيع باكستان اتفاقًا دفاعيًا مع السعودية وتركيا، ما يثير تساؤلات حول طبيعة شبكة التحالفات العسكرية الجديدة التي تعمل إسلام آباد على بنائها في الشرق الأوسط.

واللافت أن الاتفاق الجديد مع الكويت يتضمن بنودًا تشبه إلى حد كبير تلك الواردة في الاتفاق الثلاثي بين باكستان والسعودية وتركيا، في وقت قيل فيه إن الاتفاق الثلاثي مفتوح أمام انضمام دول أخرى.