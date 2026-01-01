طهران لواشنطن: أي خطأ استراتيجي سيقابل بإجراء تاريخي غير مسبوق

وكالات /سما/

وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي رضائي، تحذيرا شديدا للولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران ستضرب المصالح العسكرية والاقتصادية الأمريكية بما "سيسجل في التاريخ".

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن رضائي قوله خلال لقائه وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران: "نحن لا نثق بأمريكا، وقد خانوا الدبلوماسية والمفاوضات مراراً. نحذرهم إذا بدأت أمريكا شراً ضد إيران، فسنفعل بمصالحهم العسكرية والاقتصادية ما سيسجل في التاريخ!"

كما شدد على أنه "يجب على أمريكا أولا اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ شروط إيران، وبعد ذلك ستقوم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز"، في إشارة إلى استمرار طهران في ربط إعادة فتح المضيق بتنفيذ مطالبها، والتي تشمل رفع العقوبات والحصار البحري.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اللقاء عن تقدير بلاده للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أنها "لم تشك أبداً في التعاون مع إيران"، وأكد استمرار الدوحة في التنسيق مع طهران في "الظروف الحساسة الحالية للمنطقة".

وكان الشيخ محمد قد أجرى، الخميس، محادثات في طهران مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ركزت على "الجهود المبذولة لخفض التصعيد" و"سبل استئناف الحوار الدبلوماسي في المنطقة".

ورحب قاليباف خلال اللقاء بدور قطر كوسيط في مذكرة تفاهم إسلام آباد، لكنه اتهم إدارة ترامب بـ"اتخاذ قرارات خاطئة بناءً على معلومات مضللة" وتطبيق "الحصار الاقتصادي" على إيران.