إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في هرمز وإخماد حريق على متنها

وكالات /سما/

أكدت عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة (UKMTO) إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما تسبب في نشوب حريق تم إخماده لاحقا، إذ أبلغت السلطات المحلية عن الحادث في 25 أغسطس/آب، بعد إصدار تحذير يوم الخميس.

وجرى الإبلاغ عن أن جميع أعضاء الطاقم بخير وآمنون، وما زالت السلطات تحقق في الحادث.

ونصحت (UKMTO) السفن التي تعبر مضيق هرمز بممارسة الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، واصفة مستوى التهديد الإقليمي بالشديد.

يأتي الحادث في وقت تستمر فيه التوترات العالية حول الممر المائي الإستراتيجي. وتؤكد واشنطن أن الحصار الأمريكي ضد إيران مستمر، مما يسهم في انخفاض بنسبة 95% تقريبا في حركة المرور اليومية للسفن مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.