  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في هرمز وإخماد حريق على متنها

الخميس 27 أغسطس 2026 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في هرمز وإخماد حريق على متنها



وكالات /سما/

أكدت عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة (UKMTO) إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مما تسبب في نشوب حريق تم إخماده لاحقا، إذ أبلغت السلطات المحلية عن الحادث في 25 أغسطس/آب، بعد إصدار تحذير يوم الخميس.

وجرى الإبلاغ عن أن جميع أعضاء الطاقم بخير وآمنون، وما زالت السلطات تحقق في الحادث.

ونصحت (UKMTO) السفن التي تعبر مضيق هرمز بممارسة الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، واصفة مستوى التهديد الإقليمي بالشديد.

يأتي الحادث في وقت تستمر فيه التوترات العالية حول الممر المائي الإستراتيجي. وتؤكد واشنطن أن الحصار الأمريكي ضد إيران مستمر، مما يسهم في انخفاض بنسبة 95% تقريبا في حركة المرور اليومية للسفن مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

جنود إسرائيليون يرفضوا تنفيذ مهمة "عاجلة" داخل قطاع غزة.. و السبب مجندة

أين ينفق ترامب أموال "مجلس السلام في غزة"؟

ترامب يكشف الحالة الصحية لمجتبى خامنئي .. بالتفاصيل

رؤساء مستوطنات "الغلاف" يتجولون داخل غزة ويطالبون بتجويع الغزيّين

صحيفة : إسرائيل تدرس طرد بريطانيا من مركز الدعم الدولي لغزة

اسعار صرف العملات والمعادن

النفط يتراجع والذهب يرتفع وسط ترقب الأسواق

الأخبار الرئيسية

مخاوف إسرائيل من توسع المواجهة مع تركيا في سوريا : دخول باكستان النووية في المعركة ..

الجيش اللبناني لا يرغب بمواجهة حزب الله ..إسرائيل تبلغ واشنطن: فشل الخطة التجريبية في الجنوب

مفاجأة مدوية.. موقع عبري يكشف مفاوضات مباشرة وسرية بين نتنياهو وحماس

IMG_6385

إسرائيل: اغتيال اثنين من وحدة النخبة التابعة للقسام أحدهما من مرافقي السنوار

جيش الاحتلال يعلق التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في وسط الضفة الغربية