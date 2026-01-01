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انهيار اليمين ..نتنياهو يحذّر من «كارثة» ويدعو سموتريتش وبن غفير إلى الوحدة

الخميس 27 أغسطس 2026 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
انهيار اليمين ..نتنياهو يحذّر من «كارثة» ويدعو سموتريتش وبن غفير إلى الوحدة



القدس المحتلة /سما/

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى توحيد قوائمهما قبل الانتخابات، محذرًا من أن انقسام أصوات اليمين قد يؤدي إلى خسارة مقاعد وتكرار سيناريوهات انتخابية سابقة.

وقال نتنياهو إن اليمين «كلما خاض الانتخابات موحدًا انتصر، وكلما انقسم خسر»، مستشهدًا بانتخابات عام 1992، التي قال إنها شهدت حصول اليمين على أصوات أكثر من اليسار، لكن انقسامه أدى إلى عدم تجاوز بعض الأحزاب نسبة الحسم.

وحذّر نتنياهو من أن تكرار الانقسام قد يؤدي، بحسب وصفه، إلى «كارثة أخرى».

وأكد نتنياهو أنه سيتدخل شخصيًا في محاولة لإنهاء الخلاف بين سموتريتش وبن غفير، وقال إنه سيجمعهما خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق انتخابي.

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