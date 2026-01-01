مخاوف إسرائيل من توسع المواجهة مع تركيا في سوريا : دخول باكستان النووية في المعركة ..

القدس المحتلة/سما/

يثير التصعيد بين إسرائيل وتركيا في سوريا تساؤلات متزايدة حول مدى استعداد باكستان للتدخل إلى جانب أنقرة، في ظل التحالف الدفاعي الثلاثي الجديد الذي يضم تركيا والسعودية وباكستان.

وبحسب تحليل نشرته صحيفة تركيا اليوم، فإن الغارة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية شمال غربي سوريا في 18 أغسطس/آب، جاءت في سياق محاولة لمنع انتشار عسكري تركي في المنطقة، وسط تصاعد التنافس على النفوذ في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ويرى خبراء أن اندلاع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا ليس السيناريو الأكثر ترجيحاً، لكن استمرار التنافس على النفوذ والانتشار العسكري في سوريا قد يدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وقال مسؤول عسكري باكستاني سابق إن إسرائيل تشعر بالقلق من الجهود التركية الرامية إلى إعادة بناء القدرات العسكرية السورية، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية اقتربت خلال الفترة الماضية من دمشق.

وفي حال تعرضت تركيا لهجوم مباشر، يعتقد خبراء أن باكستان قد تكون مطالبة بالرد بموجب «تحالف مكة»، لكن الرد قد يبدأ بشكل تدريجي، من خلال الدعم اللوجستي وتوفير أنظمة دفاع جوي، مع محاولة إسلام آباد تجنب الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل.

ويشير محللون إلى أن صياغة الاتفاق الدفاعي الثلاثي لا تزال غامضة ومفتوحة للتأويل، كما أن الاتفاق لم يُستكمل نهائياً من الناحية البرلمانية في تركيا، ما يمنح باكستان هامشاً واسعاً للمناورة.