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الجيش اللبناني لا يرغب بمواجهة حزب الله ..إسرائيل تبلغ واشنطن: فشل الخطة التجريبية في الجنوب

الخميس 27 أغسطس 2026 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش اللبناني لا يرغب بمواجهة حزب الله ..إسرائيل تبلغ واشنطن: فشل الخطة التجريبية في الجنوب



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة استياءها من أداء الجيش اللبناني في التعامل مع بنية حزب الله التحتية في جنوب لبنان، معتبرةً أن الخطة التجريبية التي بدأ تنفيذها بعد مذكرة التفاهم بين بيروت وإسرائيل لم تحقق النتائج المطلوبة.

وبحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، فإن الجيش اللبناني لا يتعامل مع مواقع البنية التحتية التي تحددها إسرائيل، رغم طلبه الحصول على إحداثيات إضافية.

وأضاف مسؤول أمني أن القوات اللبنانية وصلت إلى أحد المواقع ودخلت بضعة أمتار إلى مدخل منشأة تحت الأرض، قبل أن تنسحب دون تنفيذ عملية تفتيش أو تدمير، وفق الرواية الإسرائيلية.

وتقول التقديرات الإسرائيلية إن قيادة الجيش اللبناني تتجنب مواجهة مباشرة مع حزب الله، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى عدم التسرع في الموافقة على توسيع مناطق الخطة التجريبية.

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