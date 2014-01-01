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مفاجأة مدوية.. موقع عبري يكشف مفاوضات مباشرة وسرية بين نتنياهو وحماس

الخميس 27 أغسطس 2026 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة مدوية.. موقع عبري يكشف مفاوضات مباشرة وسرية بين نتنياهو وحماس



القدس المحتلة/سما/

كشف موقع "واللا" الإسرائيلي ، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالات ومفاوضات مباشرة مع حركة حماس، بعيدا عن أعين المؤسسة الأمنية.

 

وذكرت نفس المصادر أن هذه المفاوضات أجريت بوساطة رجل الأعمال الإسرائيلي شلومي فوغل.

وبحسب الموقع، فإن فوغل، الذي سبق أن عمل معاونا لنتنياهو خلال حرب عام 2014، تواصل بشكل مباشر مع القيادي في حماس غازي حمد، بعلم نتنياهو.


وأشار "واللا" إلى أن الاتصالات جرت عبر الهاتف واستمرت عدة أسابيع، بالتوازي مع مفاوضات كان يجريها مسؤولون إسرائيليون بتكليف من نتنياهو مع الوسطاء في مصر وقطر، دون علم الوسطاء بهذه القناة المباشرة.


وأكد الموقع أن هذه الآلية تختلف عن مسار التفاوض المعتاد بين إسرائيل وحماس، والذي جرى على مدار سنوات عبر وسطاء، ولا سيما مصر وقطر.


ووفقا للتقرير، علمت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالاتصالات، وطلبت من فوغل التوقف عنها، إلا أنه واصلها. وعندما طلب منه ذلك مرة ثانية، كشف أن تحركاته جاءت بناء على طلب مباشر من نتنياهو، الذي كان يسعى، وفق التقرير، إلى التوصل لوقف إطلاق النار منذ الأيام الأولى.


وأضاف الموقع أن الكشف عن القناة المباشرة تسبب بحالة من الذهول داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية. 

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