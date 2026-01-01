جيش الاحتلال يعلق التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في وسط الضفة الغربية

رام الله / سما /

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في منطقة وسط الضفة الغربية حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب توقيف عناصر الأمن الفلسطيني جنديا إسرائيليًا بالاحتياط في بلدة "بيتونيا" غربي رام الله في الضفة الغربية.

وقالت القناة 14 العبرية، نقلا عن مصادر، إن "الجيش الإسرائيلي قرر تعليق التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية (وسط الضفة الغربية) في أعقاب توقيف عناصر الشرطة الفلسطينية جنديا بالاحتياط عقب دخوله إلى بلدة "بيتونيا" غرب مدينة رام الله".

وأشارت المصادر إلى أن "الجيش طالب السلطة باعتقال عناصر الشرطة"، ووقع الحدث يوم الاثنين الماضي، حين اعتقل عناصر من الشرطة الفلسطينية جنديا احتياطيا على طريق "عين عريك" غرب رام الله وسلمته للسلطات الإسرائيلية.

وقالت القناة السابعة العبرية إن "الجندي ضل طريقه، عندما كان متوجها إلى تجمع مستوطنات غربي رام الله، واعترض طريقه عناصر الشرطة الفلسطينية".

وأضافت القناة أن "مجلس المستوطنات انتقد الجيش والإدارة المدنية لعدم تعاملهما بحزم مع السلطة الفلسطينية ووجه لوما للجندي لدخوله لمناطق يحظر دخول الإسرائيليين إليها".