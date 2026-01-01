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تحرك دبلوماسي قطري لإعادة فتح قنوات الحوار بالتزامن مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز

الخميس 27 أغسطس 2026 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحرك دبلوماسي قطري لإعادة فتح قنوات الحوار بالتزامن مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز



طهران /وكالات/

توجه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران، حيث أجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين تناولت سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف الحوار.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المباحثات ركزت على حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط.

وفي وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب ستنتهي "قريبا جدا"، مؤكدا أن واشنطن تقترب من تحقيق أهدافها وأن مضيق هرمز أصبح "مفتوحا" وتحت السيطرة الأميركية، أكد الحرس الثوري الإيراني أن المضيق لا يزال تحت سيطرة طهران، وأن إعادة فتحه مرتبطة بقبول الولايات المتحدة شروطها.

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