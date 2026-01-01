طفلة بين المصابين بجروح خطيرة إثر إطلاق الاحتلال النار على مركبة جنوب الخليل

رام الله /سما/

أصيبت سيدتان وطفلة 14 عاماً بجروح، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الكرمل جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الكرمل وانتشرت في الطرقات، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، وحولت منزل المواطن فضل الدبابسة إلى ثكنة عسكرية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر باتجاه مركبة مدنية كانت تقل عدداً من السيدات، ما أدى إلى إصابة سيدتين وطفلة بجروح في الوجه والرأس.

وقال رئيس بلدية الكرمل قاسم أبو عرام، إن زوجته كانت عائدة برفقة صديقاتها من حفل زفاف، وعند وصولهن إلى وسط البلدة تعرضن لإطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال دون إنذار أو تحذير

وأضاف أن المصابات وهن: سناء أبو عرام 58 عاماً، أصيبت في الوجه ووصفت إصابتها بالخطيرة، الطفلة لانا الهروش 14 عاماً، أصيبت في الوجه ووصفت إصابتها بالخطيرة، و دعاء الهروش، أصيبت بشظايا في الوجه.

وتم نقل المصابات إلى عيادة البركة الطبية لتلقي الإسعافات الأولية، قبل نقلهن إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا لاستكمال العلاج.