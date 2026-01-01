وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات في الجزائر

وكالات /سما/

أعلن وزير الداخلية الجزائري، سعيد سعيود، مساء الأربعاء، وفاة 12 شخصا جراء موجة حرائق غابات اندلعت في عدد من ولايات شرق البلاد، فيما أعلنت الحماية المدنية إجلاء عدة عائلات في ولاية جيجل بعد اقتراب النيران من مناطق سكنية.

وقال سعيود إن حصيلة الوفيات توزعت على ثلاث ولايات، بواقع خمسة ضحايا في جيجل، وأربعة في بجاية، وثلاثة في تيزي وزو.

وأظهرت لقطات نشرها موقع “جيجل نيوز” المحلي سكانا في حالة ذعر وهم يحتمون داخل مكتب للبريد وسط سحب دخان كثيف، مع اقتراب الحرائق.

من بين 37 حريقا مشتعلا حاليا في أنحاء الجزائر، تطال خمسة ولاية جيجل وقد استدعى حريقان إجلاء السكان، وفق بيان للحماية المدنية لم يحدد عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وطال الحريق الأول “بلدية أولاد يحيى خدروش… وتم القيام بعمليات إجلاء وقائية للسكان، حيث تم إقحام مروحية إطفاء (مي-26) إضافة للوسائل البرية”، وفق بيان للحماية المدنية.

أما الحريق الثاني في جيجل فطال بلدية الشقفة حيث “تم القيام كذلك بعمليات إجلاء وقائية، وتم تسخير وسائل إطفاء مهمة، مع إقحام كذلك طائرتي إطفاء (أيه-تي-802)”، وفق المصدر نفسه.

وتشهد المناطق الشمالية من الجزائر حرائق غابات كل صيف، وهي ظاهرة تتفاقم حدتها جراء موجات الجفاف المتكررة والحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي.

في السنوات الأخيرة، تسببت حرائق هائلة في مقتل العشرات من الأشخاص وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، فضلا عن عدد كبير من المنازل.

كما أشارت السلطات إلى أن بعض الحرائق أُضرمت عمدا، وأعلنت توقيف مشتبه بهم.