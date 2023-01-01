الاحتلال يستولى على نحو 15 دونماً من أراضي البيرة

رام الله / سما /

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت، بموجب الأمر العسكري رقم (115/25/ت)، على ما مجموعه 15.342 دونماً من أراضي مدينة البيرة، بهدف إقامة ما يسمى بـ"مسار أمني" بطول 3,835 متراً يلتف حول مستوطنة "بساجوت" المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة، بما يؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول المستوطنة وتقييد وصول المواطنين إلى الأراضي المحصورة بين كتلتها العمرانية ومسار الأمر.

وأوضحت في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الأمر يستهدف أراضي ضمن الأحواض المنظمة أرقام (17 و20 و21 و22) من أراضي البيرة، ويقضي بنقل حيازتها الفعلية إلى "القائد العسكري" بواسطة الضابط المسؤول عن شؤون وزارة جيش الاحتلال.

وأشارت الهيئة إلى أنه "قد وُقع الأمر في 18 حزيران/يونيو 2025، وحدد سريانه حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، مع منح أصحاب الأراضي مهلة سبعة أيام للاعتراض، إذ تبدأ من موعد الجولة الميدانية المخصصة لأصحاب الأراضي".

وتكشف الخرائط أن المسار لا يستهدف قطعة أرض منفصلة، بل يرسم طوقاً شبه كامل حول مستعمرة "بساجوت". وبحسب قياس خرائطي أولي، يمنع الأمر العسكري، إلى جانب المساحة المستولى بشكل مباشر، وصول المواطنين إلى أكثر من 380 دونماً في المنطقة المحصورة بين البناء القائم للمستعمرة والمسار المحدد بالأمر العسكري.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه المساحة كاملة لا تدخل ضمن رقم المصادرة الرسمي، إلا أن تنفيذ المسار من شأنه عزلها وتقييد وصول أصحابها إليها ووضعها عملياً تحت السيطرة الأمنية للمستوطنة.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة متصاعدة اعتمدتها سلطات الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ أصدرت خلال هذه الفترة 46 أمراً عسكرياً بغرض إنشاء مناطق عازلة حول المستعمرات. وتكشف هذه الأوامر عن انتقال المناطق العازلة من "إجراءات أمنية" استثنائية إلى أداة منتظمة لتوسيع نطاق السيطرة الاستعمارية وقضم الأراضي الفلسطينية، من دون الحاجة إلى إصدار مخططات بناء فورية أو تغيير ملكيتها رسمياً.