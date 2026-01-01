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ترامب يكشف الحالة الصحية لمجتبى خامنئي .. بالتفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2026 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يكشف الحالة الصحية لمجتبى خامنئي .. بالتفاصيل



القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لا يعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي قد مات.

 
وأوضح ترامب للمذيع الإذاعي المحافظ غلين بيك، خلال مقابلة هاتفية مباشرة، "لا أعتقد أنه مات".
 
وأضاف، أن "مجتبى أُصيب بجروح بالغة للغاية في الجانب الأيسر من جسده، ذراعه وساقه، وجسده بالكامل. لقد أُصيب إصابة بالغة جداً، لكنني لا أعتقد أنه فارق الحياة".
 
وألمح ترامب إلى أنه في حال كان خامنئي قد فارق الحياة، فإن المسؤولين الإيرانيين يحرصون على إظهاره بمظهر الحي.
 
وأشار إلى أن "الإيرانيين يواصلون استشارة المرشد وطلب مباركته النهائية بشأن المسائل المهمة"، مبينا أن المفاوضين الإيرانيين "ليسوا أكثر المجموعات نزاهة"، مما يوحي بأن كل الاحتمالات واردة.
 
وردا على سؤال عن فرص كسب الحرب، قال ترامب إن "قوتنا المالية هائلة، والأمور تتجه نحو انتصار كبير للغاية"

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