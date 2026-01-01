نتنياهو يخشى خسارة الانتخابات .. فقدنا 10 مقاعد ولا أعرف كيف نستعيدها

القدس المحتلة / سما /

أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في محادثات مغلقة أُجريت مؤخرا مع مقرّبين منه، عن تخوّفه من خسارة الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن حزب الليكود الذي يقوده، قد خسر 10 مقاعد حتّى الآن.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، في تقرير، مساء الأربعاء.

وقال نتنياهو في المحادثات: "خسرنا عشرة مقاعد، ولا أعرف كيف نستعيدها".

ووفقا لنتنياهو، فإنه لا يزال في هذه المرحلة عاجزا عن تحديد عن ماذا ستركز حملته الانتخابية، ويعتقد أنه "إذا لم يحدث تغيير، فسيخسر حزب الليكود الانتخابات المقبلة"، بحسب التقرير.

كما ذكر التقرير أن المحادثات التي أجراها نتنياهو، تشير إلى أنه يشكك في استطلاعات الرأي التي تُظهر تقدّمه وتفوّق حزبه عن الأحزاب الأُخرى، ويُقدّر أن الوضع أسوأ مما تُظهره.

"التقرّب" من سموتريتش

وبحسب التقرير، فقد تأثر الليكود وحملته الانتخابية، خلال الأسبوع الجاري، مع إطلاق الضابط الإسرائيلي السابق، عوفِر فينتر، مساء الثلاثاء، حزبه الجديد "عمخا يسرائيل" لخوض انتخابات الكنيست المقبلة.

وأظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه "كان 11"، فوز فينتر بخمسة مقاعد، وتراجُع حزب "الصهيونية الدينية"، بزعامة بتسلئيل سموتريتش إلى ما دون نسبة الحسم؛ و"هذا هو مصدر قلق نتنياهو الرئيسي"، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن نهج حملة نتنياهو في هذه المرحلة، يتمثل في "التقرب من سموتريتش قدر الإمكان، والحديث عن التوحيد، ومحاولة التأثير على فينتر".

ومع ذلك، يدرك نتنياهو أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، "فسيتعين توجيه الضغط تحديدًا إلى سموتريتش قبيل إغلاق قوائم المرشحين في أقل من أسبوعين" كما أشار التقرير إلى أن نتنياهو "مستعد لهذا الاحتمال، سواءً من حيث إمكانية تعزيز صفوف حزبه أو من حيث العلاقات مع حزب ’عوتسما يهوديت’ بزعامة إيتمار بن غفير".