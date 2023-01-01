الاحتلال يواصل خروقاته : قصف مدفعي عنيف شرق غزة و تحليق منخفض لطيران الاستطلاع

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ323 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطن واحد واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن إسماعيل محمد البريم بقصف خيمة في مخيم غيث بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

واصيبت طفلة بإطلاق الرصاص تجاه خيام النازحين بخان يونس.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية شمال القطاع ما أسفر عن إصابة سيدة حامل بجراح.

وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف شرق حي التفاح شرق غزة، وتساقطت الشظايا على بعض منازل المواطنين القريبة من "الخط الأصفر".

وتحلق طائرات الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة في الأجواء الغربية لقطاع غزة.

الاحصائيات

بلغ إجمالي من وصل مسافي وزارة الصحة من الشهداء والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية سبعة شهداء بينهم شهيدان متأثرين بجراحهما و10 إصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1303 شهداء، إضافة إلى 4336 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 814 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73438 شهيدا و174447 مصابا.