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الطقس: أجواء حارة حتى السبت وانخفاض ملموس الأحد

الخميس 27 أغسطس 2026 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة حتى السبت وانخفاض ملموس الأحد



رام الله / سما /

يتوقع الراصد الجوي أن يبقى الطقس، اليوم الخميس، صيفيا حارا خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، فيما يسود طقس حار بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة.

ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

ويستمر الجو شديد الحرارة في الأغوار، حيث تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الجو منعشا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، فيبقى الطقس صيفيا ويستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية،

ويكون الجو حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، فيما يميل إلى الانتعاش مساءً وليلا، خصوصا في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، بينما تسود أجواء منعشة خلال ساعات المساء والليل، خاصة في المناطق الجبلية.

ويسود طقس صيفي حار نهارا، حتى في المناطق الجبلية، فيما يكون أكثر حرارة في السهول وعلى امتداد السواحل، وشديد الحرارة في الأغوار.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلها السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية، ويسود طقس صيفي معتدل مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس لطيفا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، مع أجواء باردة نسبيا خلال ساعات الفجر الأولى.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء، كما حذرت من إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، لما قد يسببه ذلك من اندلاع الحرائق وانتشارها.

ودعت الأرصاد إلى عدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، مع ضرورة الإكثار من شرب الماء والسوائل، لتجنب الجفاف والإجهاد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

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