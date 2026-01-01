أردوغان يهدد إسرائيل مجددا ..

انقرة /وكالات /

أفادت تقديرات إسرائيلية بأن محاولات تركية للتمركز في محيط مطار "أبو الظهور" بمدينة إدلب شمال سوريا قد أُحبطت، وذلك بعد أيام من التوتر عقب هجوم إسرائيلي استهدف المنطقة.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، تستند التقديرات الجديدة إلى معطيات وصلت إلى المسؤولين في إسرائيل، وتشير إلى تغير في تقييم الموقف مقارنة بالمخاوف التي سادت خلال الأسبوع الماضي بشأن احتمال تعزيز الوجود التركي في المنطقة.

ونشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها: "من يعتقد أنه يستطيع إيقاف تركيا بالاستفزازات والمؤامرات سيصاب بخيبة أمل".

وذكرت القناة أن تراجع التوتر جاء بعد اتصالات أجراها مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم في تركيا وسوريا، مشيرة إلى أن لقاء جمع في وقت سابق مسؤولين إسرائيليين بوزير الخارجية السوري ساهم في تغيير التقديرات في تل أبيب.

[مطار أبو الظهور]

مطار أبو الظهور

وفي السياق، أجرى وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، تقييما للوضع داخل الأراضي السورية، برفقة نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تمير يدعي، وقائد المنطقة الشمالية رافي ميلو، حيث اطلع على آخر التطورات الميدانية.

وقال كاتس إن إسرائيل تتابع ما يجري في المنطقة التي تعرض فيها المطار للهجوم، وإنها "لن تتردد في مهاجمته مجددا" إذا حاولت تركيا العودة والتمركز فيها.

وأضاف: "عملنا ضد محاولة تركية للتمركز في سوريا، بما يهدد المصالح الأمنية لإسرائيل، وأوضحنا موقفنا بشكل لا لبس فيه، وسنواصل التمسك به مستقبلا".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السورية بشدة دخول كاتس إلى الأراضي السورية، في أعقاب جولته داخل البلاد.