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واشنطن تدرج "فلسطين أكشن" على قائمة الإرهاب العالمي وتفرض عقوبات عليها

الأربعاء 26 أغسطس 2026 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تدرج "فلسطين أكشن" على قائمة الإرهاب العالمي وتفرض عقوبات عليها



واشنطن/وكالات /

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على مجموعة "فلسطين أكشن" (Palestine Action)، وأدرجتها على قائمة "الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص"، وفق إشعار نشرته وزارة الخزانة الأمريكية.

وتأسست المجموعة في بريطانيا عام 2020، وتقوم حملتها على تعطيل عمل شركات ومؤسسات تتهمها بدعم إسرائيل، ولا سيما شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيت سيستمز". ونفذ ناشطون تابعون لها عمليات اقتحام لمنشآت وإتلاف ممتلكات واستهداف مواقع مرتبطة بالصناعات الدفاعية، إضافة إلى بنوك وجامعات.

ويمثل القرار الأمريكي تصعيدا في الضغوط الدولية على المجموعة، التي كانت بريطانيا قد حظرتها وصنفتها منظمة إرهابية في تموز/ يوليو 2025، عقب سلسلة حوادث استهدفت منشآت دفاعية وأهدافا أخرى.

ومن بين الحوادث التي استندت إليها السلطات البريطانية، اقتحام ناشطين في حزيران/ يونيو 2025 قاعدة "برايز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث دخلوا القاعدة ورشوا طلاء أحمر على طائرات. كما استهدفت المجموعة منشآت تابعة لشركة "إلبيت سيستمز" في بريطانيا وشركات أخرى تقول إنها مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.

وترفض "فلسطين أكشن" وصف أنشطتها بأنها أعمال إرهابية، وتؤكد أن حملتها تهدف إلى تعطيل تجارة الأسلحة البريطانية مع إسرائيل. فيما يرى مؤيدوها ومنظمات معنية بالحريات المدنية أن تصنيفها منظمة إرهابية يشكل تهديدا لحق الاحتجاج والتظاهر.

وبموجب القرار الأمريكي، أُدرجت المجموعة على قائمة العقوبات الأمريكية الخاصة بالإرهاب العالمي، في خطوة جديدة ضدها بعد قرار الحظر والتصنيف البريطاني.

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