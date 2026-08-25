الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والصندوق الاجتماعي لدعم العامل المقدسي يختتمان معرض وبازار «العودة إلى المدارس»

العيزرية /سما/

اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والصندوق الاجتماعي لدعم العامل المقدسي، أمس الثلاثاء الموافق 25/8/2026، فعاليات معرض وبازار «العودة إلى المدارس»، الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام متتالية، خلال الفترة من 23 وحتى 25 آب/أغسطس 2026، في رحاب مؤسسة دار الأيتام الإسلامية الصناعية في العيزرية، وسط أجواء وطنية ومجتمعية مميزة عكست روح التكافل والتعاون ودعم الأسرة الفلسطينية والعامل المقدسي.

وأقيمت الفعالية برعاية محافظة القدس ووزارة شؤون القدس ووزارة الثقافة وبلدية العيزرية، وباحتضان واستضافة مؤسسة دار الأيتام الإسلامية الصناعية، وبمشاركة واسعة من المؤسسات والهيئات والشخصيات الوطنية والمجتمعية، إلى جانب الشركات والمحال التجارية وأصحاب المصالح.

وتضمن المعرض والبازار على مدار أيامه الثلاثة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية، إلى جانب أجنحة لعدد من المؤسسات والمشاريع وأصحاب المصالح، بما وفر مساحة مجتمعية جامعة للعائلات والأطفال، وساهم في تعزيز أجواء الفرح مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد الاتحاد والصندوق أن تنظيم الفعالية جاء في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، ودعم الأسرة الفلسطينية والعامل المقدسي، وتشجيع المؤسسات والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال على المشاركة في المبادرات التي تخدم المجتمع وتلبي احتياجات المواطنين.

وتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والصندوق الاجتماعي لدعم العامل المقدسي بجزيل الشكر والتقدير لجميع المؤسسات والجهات التي قدمت فعاليات وبرامج وأسهمت في إنجاح البازار، وفي مقدمتها: مؤسسة نخلة الشبر، وجمعية ملتقى الشباب التراثي المقدسي، وجمعية برج اللقلق المجتمعي، وجمعية البستان – سلوان، وجامعة القدس – أبو ديس، وجامعة القدس المفتوحة، وعمو الطيب، والأخصائية شيماء شعبان، وفرقة أنوار القدس للإنشاد الديني، والشرطة الفلسطينية، والدفاع المدني الفلسطيني، وبلدية السواحرة، وبلدية أبو ديس، والغرفة التجارية، ومدرسة أجيال، ومشغل فاروق للخيزران، ومؤسسة قدسنا.

كما أعرب المنظمان عن تقديرهما لجميع الشركات والمحال التجارية وأصحاب المصالح الذين شاركوا في البازار، وقدموا منتجاتهم وخدماتهم، مؤكدين أن مشاركتهم شكلت ركيزة أساسية في نجاح الفعالية، وجسدت الدور المهم للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال في خدمة المجتمع ودعم المبادرات الوطنية والمجتمعية.

ووجّه الاتحاد والصندوق كذلك الشكر والتقدير إلى رجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء الذين قدموا الدعم والمساندة، وكان لهم دور في إنجاح هذه المبادرة، إضافة إلى جميع العاملين والمتطوعين وكل من ساهم في التنظيم والترتيب وإنجاح فعاليات الأيام الثلاثة.

وشهدت أيام المعرض والبازار حضوراً وتفاعلاً مجتمعياً لافتاً، في تأكيد على أهمية مثل هذه المبادرات التي تجمع المؤسسات الوطنية والمجتمعية والقطاع الخاص في إطار من التعاون والشراكة، وتسهم في نشر الفرح وتعزيز التكافل ودعم الأسر الفلسطينية وأطفالها مع بداية العام الدراسي.

وفي ختام الفعالية، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والصندوق الاجتماعي لدعم العامل المقدسي أن نجاح معرض وبازار «العودة إلى المدارس» يمثل ثمرة حقيقية للتعاون بين مختلف مكونات المجتمع، ورسالة تؤكد أن العمل المشترك قادر على صناعة الأثر الإيجابي وخدمة أبناء شعبنا.

كما جدد المنظمان شكرهما لكل من شارك وقدم ودعم وساهم في إنجاح المعرض والبازار، مؤكدين مواصلة العمل على تنفيذ المبادرات والبرامج المجتمعية التي تعزز صمود العامل المقدسي والأسرة الفلسطينية، وتدعم الأطفال والشباب، وتعزز ثقافة التكافل والشراكة المجتمعية