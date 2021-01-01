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منصور عباس: يهودية الدولة حقيقة فُرضت علينا وقبلناها كي لا نُستبعد من الانتخابات

الأربعاء 26 أغسطس 2026 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور عباس: يهودية الدولة حقيقة فُرضت علينا وقبلناها كي لا نُستبعد من الانتخابات



القدس المحتلة/سما/

صرح منصور عباس، في منشور على فيسبوك بأن يهودية الدولة "حقيقة فُرضت علينا" وليست خيارا للأحزاب العربية.

وفي الوقت نفسه، أكد أن موقفه بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل "معروف ومعترف به".

وتابع في منشوره: "هذا لا يعني أنني أنكر النكبة أو التهجير أو الرواية الفلسطينية". وادعى أن تغيير نهجه السياسي يهدف إلى تمكينه من التأثير على الواقع ومنع "نكبة جديدة" وأساليب تهجير إضافية.

اتخذ عباس في منشوره نبرة مختلفة عما كان عليه في تعامله السابق مع هذه القضية. ففي عام 2021، صرّح عباس في مؤتمر غلوبس قائلاً: "دولة إسرائيل وُلدت كدولة يهودية وستبقى كذلك. هذا قرار الشعب اليهودي. انتهى. هكذا وُلدت - وهكذا ستبقى".

تطرق عباس أيضا إلى مسألة الخدمة المدنية للعرب الإسرائيليين، وكتب أن حركة "العرب من أجل السلام" تدعم مبادرة عربية تطوعية لا تنتمي إلى المجال العسكري أو الأمني، لكنها تعارض الخدمة المدنية الوطنية بشكلها الحالي.

وأضاف عباس أن هدفه هو استبدال "الحكومة العنصرية والفاشية" بحكومة أخرى أقل سوءا وأكثر إيجابية، يكون للشعب العربي فيها دور حقيقي. وقال: "مصلحتنا العليا هي استبدال هذه الحكومة العنصرية"، حتى لو كان ذلك على حسابنا الشخصي.

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