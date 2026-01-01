تقرير امريكي : عملاء إيرانيون وصلوا إلى فلوريدا لاغتيال يائير نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

كان يائير، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هدفا لخطة اغتيال إيرانية أثناء إقامته في جنوب فلوريدا في الولايات المتحدة، حسب تقرير أميركي اليوم، الأربعاء، بعد أن كان نتنياهو قد صرح للقناة 14 الإسرائيلية، أول من أمس، أن إيران حاولت قتل أحد أبنائه.

ونقل موقع "نيوزماكس" الإلكتروني عن مصدر مطلع في جهات إنفاذ القانون الأميركية قوله إن الهدف المقصود كان يائير نتنياهو، الابن الأكبر لرئيس الحكومة البالغ من العمر 35 عاماً، والذي كان يقيم بالقرب من ميامي.

وأضاف المصدر أن الاستخبارات الإسرائيلية علمت، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخطة إيرانية لاغتيال يائير في فلوريدا، وأبلغت السلطات الأميركية، وأنه يُعتقد أن عملاء إيرانيين كانوا بالفعل "على الأرض" في منطقة ميامي وقاموا بمراقبة مقر إقامة يائير وتحركاته.

إثر ذلك، صدرت تعليمات ليائير، الذي ترافقه حراسة أمنية إسرائيلية طوال الوقت، بالمغادرة فوراً، وغادر دون أن يأخذ أمتعته وعاد مباشرةً إلى إسرائيل، حيث يقيم حالياً، حسب المصدر.

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن بعض وسائل الإعلام كانت على علم بمخطط الاغتيال منذ أشهر، إلا أن الرقابة العسكرية كانت تمنع نشره سابقاً.