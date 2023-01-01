النجار: الاحتلال يحتجز جثامين 62 شهيدا من الخليل بينهم 13 طفلًا

رام الله/سما/؟

أفاد مدير عام نادي الأسير الفلسطيني والمتحدث الرسمي باسمه، أمجد النجار، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 62 شهيدًا من أبناء محافظة الخليل، بينهم 13 طفلًا وثلاثة أسرى ارتقوا داخل سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال النجار إن استمرار احتجاز جثامين الشهداء يشكل انتهاكًا لحق عائلاتهم في استعادة جثامين أبنائها ودفنها ووداعها بكرامة، ويعمّق معاناة الأسر والعائلات التي تُحرم من ممارسة أبسط حقوقها الإنسانية في تشييع أبنائها.

وأوضح أن من بين الجثامين المحتجزة ثلاثة أسرى فلسطينيين ارتقوا داخل سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر وهم: محمد راتب الصبار ومعتز أبو زنيد واحمد خضيرات ، إضافة إلى الشهيدة وفاء عبد الرحمن برادعي، فضلًا عن 13 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وبيّن النجار أن الأطفال الذين لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامينهم هم: عدي أبو جحيشة، محمد طرايرة، نصر القواسمة، مجد العرامين، مهند زغير، أحمد الرجبي، رضا عوض، وليد صبارنة، بدوي مسالمة، عاهد إخليل، عمار أبو حسين، موسى جبارين، ومحمد مرقة.

فيما لا يزال الشهيد القائد صلاح محمد عيسى أبو ميزر محتجزاً في مقابر الأرقام، منذ استشهاده في 3 شباط/فبراير 1971 بمدينة الخليل، عن عمر ناهز 31 عاماً، إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال استمر 36 ساعة متواصلة في منطقة الضحضاح. ويُعد أبو ميزر من أوائل المناضلين الملتحقين بالثورة الفلسطينية وحركة فتح.

وأكد أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء تمثل امتدادًا لسياسة العقاب التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشهداء وعائلاتهم، مشيرًا إلى أن حرمان الأهالي من دفن أبنائهم ومعرفة أماكن احتجاز جثامينهم يفاقم معاناتهم ويطيل أمد الألم الذي تعيشه العائلات.

وشدد النجار على أن ملف جثامين الشهداء ليس قضية إنسانية وعائلية فحسب، بل قضية وطنية وحقوقية تستوجب تحركًا دوليًا جادًا، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الجثامين المحتجزة وتسليمها إلى ذويها، بما يكفل حقهم في دفن أبنائهم ووداعهم بكرامة.

ودعا إلى إبقاء قضية جثامين الشهداء حاضرة على جدول أعمال المؤسسات الحقوقية والدولية، والعمل على إنهاء سياسة احتجاز الجثامين وضمان احترام حقوق الشهداء وعائلاتهم وفق القواعد والمبادئ الإنسانية والحقوقية.